Borgomanero l’accordo Coldiretti-Rosmini | i piccoli alunni mangeranno i prodotti delle aziende locali
A Borgomanero, l’istituto dell’infanzia Rosmini ha stipulato un accordo con Coldiretti, che prevede l’utilizzo di prodotti provenienti da aziende agricole locali per la preparazione dei pasti degli studenti. Questa scelta coinvolge direttamente le aziende agricole della zona novarese, che forniranno i prodotti necessari per il servizio di refezione scolastica. La collaborazione è finalizzata a promuovere l’utilizzo di alimenti a km zero all’interno del menù scolastico.
L’istituto dell’infanzia Rosmini di Borgomanero servirà ai propri alunni pasti preparati con prodotti provenienti da aziende agricole del territorio novarese.L'iniziativa nasce da un accordo tra la scuola e Coldiretti Novara-Vco, ufficializzato il 5 maggio alla presenza dei produttori e dei.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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