Borgomanero l’accordo Coldiretti-Rosmini | i piccoli alunni mangeranno i prodotti delle aziende locali

A Borgomanero, l’istituto Rosmini ha stipulato un accordo con Coldiretti per inserire nel menu scolastico prodotti provenienti da aziende agricole locali. I pasti destinati ai piccoli studenti saranno preparati utilizzando alimenti acquistati direttamente da produttori del territorio novarese. La collaborazione mira a valorizzare i prodotti della zona e a favorire l’economia locale attraverso il settore scolastico.

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L’istituto dell’infanzia Rosmini di Borgomanero servirà ai propri alunni pasti preparati con prodotti provenienti da aziende agricole del territorio novarese.L'iniziativa nasce da un accordo tra la scuola e Coldiretti Novara-Vco, ufficializzato il 5 maggio alla presenza dei produttori e dei.🔗 Leggi su Novaratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Coldiretti nelle scuole: a Borgomanero lezioni di alimentazione per i più piccoliAvvicinare i bambini al mondo agricolo e insegnare fin da piccoli l’importanza di una corretta alimentazione. Si parla di: Borgomanero, l’accordo Coldiretti-Rosmini: i piccoli alunni mangeranno i prodotti delle aziende locali; Coldiretti e scuola Rosmini insieme per una mensa a km0.