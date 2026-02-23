Ucciso pure braccio destro di El Mencho

19.30 Anche il braccio destro di Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", Hugo "H" alias "El Tuli", è stato ucciso durante un'operazione militare ha annunciato il Segretario della Difesa Nazionale, Ricardo Trevilla, secondo El Pais. El Tuli "Coordinava posti di blocco,incendi di veicoli, attacchi ad installazioni militari, alla Guardia Nazionale, ad a ziende, edifici governativi.Ha offerto 20.000 pesos (circa 1.000 euro) per ogni soldato ucciso", ha dichiarato Trevilla. Ha tentato di fuggire a bordo di un veicolo prima di essere ucciso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

El Mencho, chi era il narcos ucciso in MessicoLe forze di sicurezza messicane hanno eliminato Nemesio Oseguera Cervantes, conosciuto come « El Mencho », per aver guidato un potente cartello della droga.

