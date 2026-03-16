Il Tar Campania conferma la revoca della licenza per una sala giochi | Rischio di infiltrazioni criminali

Il Tar Campania ha confermato la revoca delle licenze per una sala giochi a Benevento, autorizzata all’installazione di apparecchi Vlt e alla raccolta di scommesse. La decisione è stata presa sulla base di un provvedimento della Questura, che ha evidenziato il rischio di possibili infiltrazioni criminali nel locale. La sentenza riguarda quindi il ritiro delle autorizzazioni precedentemente concesse.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Tar Campania ha confermato la revoca delle licenze per l’installazione di apparecchi Vlt e la raccolta di scommesse in un locale di Benevento, disposta dalla Questura per il rischio concreto di potenziali infiltrazioni criminali. Come riporta Agipronews, la decisione arriva dopo il ricorso del titolare dell’attività, che contestava il provvedimento del Questore del 30 settembre 2025, sostenendo che fosse “illegittimo e sproporzionato”, essendo basato su fatti relativi a terze persone e su rapporti indiretti con soggetti con precedenti penali. Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto la misura legittima, sottolineando come le attività di gioco e scommesse siano soggette a un “regime speciale” di autorizzazioni di polizia, proprio per il rischio concreto di infiltrazioni criminali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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