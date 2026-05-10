Bayern Monaco | radar puntato sul fratello di Kvaratskhelia

Il Bayern Monaco ha mostrato interesse per un giovane calciatore georgiano, fratello di un noto attaccante. Il giocatore ha già visitato la sede del club in Baviera, dove ha incontrato alcuni rappresentanti del team in un incontro riservato. La visita è avvenuta senza annunci ufficiali, alimentando speculazioni sulle possibili trattative future. Al momento, nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sulle intenzioni del club o sullo stato della trattativa.

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