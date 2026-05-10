Bayern Monaco | radar puntato sul fratello di Kvaratskhelia
Il Bayern Monaco ha mostrato interesse per un giovane calciatore georgiano, fratello di un noto attaccante. Il giocatore ha già visitato la sede del club in Baviera, dove ha incontrato alcuni rappresentanti del team in un incontro riservato. La visita è avvenuta senza annunci ufficiali, alimentando speculazioni sulle possibili trattative future. Al momento, nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sulle intenzioni del club o sullo stato della trattativa.
? Punti chiave Chi è il talento georgiano che ha già visitato la Baviera?. Come si è svolto l'incontro segreto tra il ragazzo e il Bayern?. Perché il Bayern punta proprio sul fratello minore di Khvicha?. Quali caratteristiche tecniche rendono Tornike simile al fratello maggiore?.? In Breve Tornike Kvaratskhelia gioca nella Dinamo Tbilisi dopo il percorso in Inter Academy Georgia.. Il sedicenne ha disputato una sfida amichevole con la squadra Under17 del Bayern.. Il giovane ala sinistra ha ottenuto la convocazione con la Dinamo Tbilisi sabato scorso.. Possibile trasferimento alla dinastia bavarese previsto per la primavera del 2026.. Il Bayern Monaco punta il talento di Tornike Kvaratskhelia dopo il recente soggiorno del sedicenne in Germania per un incontro con la dirigenza bavarese lo scorso fine settimana.🔗 Leggi su Ameve.eu
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