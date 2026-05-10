Battilana il comitato Si R-Esiste | C’è rischio idraulico e degrado

Un comitato locale ha segnalato la presenza di un rischio idraulico e di degrado legato a un muraglione che presenta una spaccatura. La preoccupazione riguarda la possibilità che questa frattura comprometta la stabilità dell’area, mentre si registrano accumuli di sacchi di rifiuti nelle vicinanze di un ponte autostradale, creando ulteriori criticità per la sicurezza e la tutela ambientale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come può la spaccatura nel muraglione minacciare la sicurezza idraulica?. Perché i sacchi di rifiuti si accumulano vicino al ponte autostradale?. Chi deve rispondere dell'incuria che isola il centro di Battilana?. Come influisce la viabilità stretta sul passaggio dei mezzi di soccorso?.? In Breve Esponenti Federico Cenderelli e Riccardo Bertoloni denunciano l'incuria amministrativa a Battilana.. Esposto alla Procura presentato nel ottobre 2025 per mancato dragaggio Fossa Maestra.. Rifiuti abbandonati vicino al ponte autostradale richiedono pulizia straordinaria nel Muraglione.. Proposta di perequazione per allargare strade strette e facilitare passaggio mezzi soccorso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Battilana, il comitato Si R-Esiste: «C’è rischio idraulico e degrado» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Emanata allerta rossa per rischio idrogeologico e rischio idraulico nella Puglia centro-settentrionaleDichiarato inoltre lo stato di preallerta per rischio idraulico per la diga Occhito, in valutazione la diga di Conza. Opere rischio idraulico: "Un impegno per il Pd"Il rischio idraulico è stato al centro del dibattito molto partecipato dai cittadini promosso martedì sera dal Circolo di Iolo, a cui hanno...