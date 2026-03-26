Opere rischio idraulico | Un impegno per il Pd

Il rischio idraulico è stato al centro di un dibattito pubblico molto partecipato, promosso nelle ultime settimane. Durante l'iniziativa, sono stati presentati dati e progetti relativi alle opere di prevenzione e gestione delle criticità idrauliche. Sono state discusse anche le responsabilità e le modalità di intervento delle autorità competenti. L'incontro ha coinvolto cittadini, tecnici e rappresentanti delle istituzioni locali.

Il rischio idraulico è stato al centro del dibattito molto partecipato dai cittadini promosso martedì sera dal Circolo di Iolo, a cui hanno partecipato tecnici del gestore del servizio idrico integrato, il presidente ed il direttore generale del Consorzio di Bonifica e Marcello Ramalli, co-coordinatore del volontariato di Protezione Civile del Comune di Prato, Christian Di Sanzo, segretario reggente del Pd Prato. Con questa iniziativa il Partito Democratico ha riunito cittadine e cittadini per fare il punto sugli interventi realizzati e sulle strategie future per la messa in sicurezza del territorio pratese. Un confronto aperto, che ha confermato quanto il tema sia sentito dalla comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Opere rischio idraulico: "Un impegno per il Pd" Articoli correlati Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla per rischio idraulico 21 gennaio: le regioni a rischioA causa del ciclone Harry per la giornata di mercoledì 21 gennaio, la Protezione Civile ha diramato dei bollettini di allerta meteo rossa, arancione... Maltempo, allerta meteo gialla per rischio idraulico domani mercoledì 18 febbraio: le regioni a rischioPer la giornata di domani, mercoledì 18 febbraio 2026, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico. Una raccolta di contenuti su Opere rischio Temi più discussi: Opere rischio idraulico: Un impegno per il Pd; Riduzione del rischio idraulico e valorizzazione naturalistica: approvata la variante non sostanziale per il recupero di Ca’ Bianchi; Niente canalone al Fosso della Noce: il sindaco avvia il progetto del Parco urbano lineare per la Vallata del Rosello; Tre milioni per la manutenzione di 4 torrenti: Fondamentale per prevenire le catastrofi. Opere rischio idraulico: Un impegno per il PdIl rischio idraulico è stato al centro del dibattito molto partecipato dai cittadini promosso martedì sera dal Circolo di Iolo, a cui hanno partecipato tecnici del gestore del servizio idrico ... lanazione.it Rischio idraulico: Nessuna opera di prevenzioneSe oggi siamo chiamati a gestire eventi più grandi di noi che mettono in difficoltà tutte le volte che c’è un’allerta, credo che amministrare significhi provare a progettare e a chiedere le risorse ... lanazione.it Gli interventi nell’ambito del nuovo Piano per il contrasto al rischio idrogeologico. Le risorse coprono l’intero costo dei lavori: sei opere sono affidate all’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, due all’Agenzia interregionale per il fiu - facebook.com facebook Benevento, alert caro carburanti. Lombardi: «Opere pubbliche a rischio paralisi» x.com