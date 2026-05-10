Bassotta sparisce nel nulla | l' appello disperato dei proprietari
Una bassottina di nome Carlotta è scomparsa e non ci sono più notizie della sua posizione. I proprietari hanno condiviso l’appello sui social, chiedendo aiuto per ritrovarla. La piccola, di cui si perde ogni traccia, non è stata vista da diversi giorni, e le ricerche continuano senza risultati. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra chi conosce la famiglia e il loro amore per l’animale.
Si è smarrita Carlotta, una bassottina di cui non si hanno più tracce. I suoi proprietari sono disperati ed hanno lanciato un appello per ritrovarla anche attraverso la pagina social del Canile di Cava. "Chiunque avesse notizie può chiamare subito 3273914118", si legge sul post. Ore di.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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