Bassotta sparisce nel nulla | l' appello disperato dei proprietari

Una bassottina di nome Carlotta è scomparsa e non ci sono più notizie della sua posizione. I proprietari hanno condiviso l’appello sui social, chiedendo aiuto per ritrovarla. La piccola, di cui si perde ogni traccia, non è stata vista da diversi giorni, e le ricerche continuano senza risultati. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra chi conosce la famiglia e il loro amore per l’animale.

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