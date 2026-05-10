Basket Serie A Trento scalza Varese dall' ottavo posto e si prende i playoff

Da sport.quotidiano.net 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con il termine del trentesimo turno si è conclusa la regular season del campionato di Serie A di basket. La squadra di Trento ha superato Varese in classifica, conquistando così l’ottavo posto e l’accesso ai playoff. La partita si è disputata nella giornata di ieri, portando a una modifica nella posizione delle squadre nella classifica finale. La stagione regolare si è quindi conclusa con questa posizione, in attesa delle fasi successive del torneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bologna, 10 maggio 2026 - Con il trentesimo turno, si è ufficialmente abbassato il sipario sulla regular season del campionato di Serie A di basket. Ha chiuso in bellezza la Virtus Olidata Bologna che, ormai già aritmeticamente certa del primo posto in classifica, ha sconfitto 104-85 la Openjobmetis Varese al termine di un match a senso unico. I bianconeri hanno infatti preso in mano l’inerzia del match già nel primo quarto, chiuso avanti 27-17, e non si sono più voltati indietro, alzando via via l’asticella del vantaggio fino al +19 finale. In casa dell’Olidata, che riabbracciava l’argentino Luca Vildoza dopo un’assenza di diverse settimane...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

basket serie a trento scalza varese dall ottavo posto e si prende i playoff
© Sport.quotidiano.net - Basket Serie A, Trento scalza Varese dall'ottavo posto e si prende i playoff
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Basket, Serie A: Trento ai playoff! Batte Milano e beffa Varese, esclusa all’ultimoSi è chiusa la stagione regolare della Serie A di basket e sono state scritte le ultime sentenze.

Volley, Perugia vince la regular season. Trento si prende il terzo posto, definiti i playoff di SuperlegaSi è conclusa la regular season della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile: la 22ma e ultima giornata ha determinato gli...

Argomenti più discussi: Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky; Live Derthona Basket - Trento - Serie A: Punteggi & Highlights Basket - 12/04/2026; La Virtus chiude prima, Sassari in A2. Milano raggiunge Brescia, ko a Tortona: corsa playoff aperta; Playoff ultima chiamata: bianconeri a Udine.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web