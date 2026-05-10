Con il termine del trentesimo turno si è conclusa la regular season del campionato di Serie A di basket. La squadra di Trento ha superato Varese in classifica, conquistando così l’ottavo posto e l’accesso ai playoff. La partita si è disputata nella giornata di ieri, portando a una modifica nella posizione delle squadre nella classifica finale. La stagione regolare si è quindi conclusa con questa posizione, in attesa delle fasi successive del torneo.

Bologna, 10 maggio 2026 - Con il trentesimo turno, si è ufficialmente abbassato il sipario sulla regular season del campionato di Serie A di basket. Ha chiuso in bellezza la Virtus Olidata Bologna che, ormai già aritmeticamente certa del primo posto in classifica, ha sconfitto 104-85 la Openjobmetis Varese al termine di un match a senso unico. I bianconeri hanno infatti preso in mano l’inerzia del match già nel primo quarto, chiuso avanti 27-17, e non si sono più voltati indietro, alzando via via l’asticella del vantaggio fino al +19 finale. In casa dell’Olidata, che riabbracciava l’argentino Luca Vildoza dopo un’assenza di diverse settimane...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Serie A, Trento scalza Varese dall'ottavo posto e si prende i playoff

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