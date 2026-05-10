Basket dr1 Canarins dalle mille vite ma in finale ci va Orzinuovi

Gli Agrate Canarins sono stati eliminati dopo una combattuta gara-3 contro la River Basket Orzinuovi, che si è aggiudicata la finale dei playoff di Divisione Regionale 1. La partita si è conclusa con un punteggio stretto, dopo un match in cui i Canarins hanno cercato di recuperare durante tutta la partita, ma alla fine ha prevalso la squadra di Orzinuovi.

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Nulla da fare per Agrate Canarins. Dopo una strenua battaglia in gara-3, in finale playoff di Divisione Regionale 1 ci va la River Basket Orzinuovi che in volata stende la formazione di Alberto Decio che se la gioca fino all’ultimo possesso dopo aver rincorso per tutto il match. L’avvio è di marca bresciana. Orzinuovi spinge subito mentre Agrate fatica a trovare il ritmo contro la zona. Le percentuali al tiro degli ospiti restano basse, permettendo ai padroni di casa di chiudere avanti sia il primo quarto (20-13) che al 20’ (34-27). Il terzo è il miglior quarto per i Canarins (-2 al 38’) per poi essere di nuovo ricacciati indietro con in 100 secondi (52-41).🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Basket dr1. Canarins dalle mille vite, ma in finale ci va Orzinuovi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leo Gassmann, l’uomo dalle mille vite a Sanremo 2026: carriera e fidanzataAttore e cantautore: a soli 27 anni Leo Gassmann sembra aver già vissuto perlomeno un paio di vite. Basket, passerella finale del CUS Pisa Cosmocare, in casa con Invictus Livorno, in DR1Pisa, 20 aprile 2026 – Congedo con il successo per il Cosmocare CUS Pisa, che in casa supera Invictus Livorno e chiude la stagione al dodicesimo...