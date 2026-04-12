Imprese under 35 | a Padova -17,8% dal 2015 serve sostegno per il futuro del territorio

A Padova, il numero di imprese gestite da giovani under 35 è diminuito del 17,8% dal 2015, arrivando a 6.060 attività attualmente operative. La provincia presenta un tasso di imprenditorialità giovanile del 7,3%, superiore alla media di aree più periferiche. La diminuzione delle imprese giovanili evidenzia una tendenza che potrebbe richiedere interventi di sostegno per il futuro del territorio.

Sono 6.060 le imprese giovanili attive in provincia di Padova. L’area può contare a tutt’oggi su di un tasso medio di imprenditorialità del 7,3%, superiore a quello osservato in contesti più periferici. E tuttavia, tra il 2015 e il 2025, le imprese giovanili sono diminuite del 17,8%, un calo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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