Barcellona-Real Madrid | orario probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro

Nella giornata di domenica 10 maggio, si tiene il match tra il Barcellona e il Real Madrid, valido per la 35esima giornata della Liga. La partita si svolge presso lo stadio dei catalani e sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming accessibile in chiaro. Entrambe le squadre sono pronte a scendere in campo con le probabili formazioni, in attesa di conoscere gli esiti di questa sfida.

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