Barcellona-Real Madrid | orario probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro
Nella giornata di domenica 10 maggio, si tiene il match tra il Barcellona e il Real Madrid, valido per la 35esima giornata della Liga. La partita si svolge presso lo stadio dei catalani e sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming accessibile in chiaro. Entrambe le squadre sono pronte a scendere in campo con le probabili formazioni, in attesa di conoscere gli esiti di questa sfida.
(Adnkronos) – Tempo di Clasico in Liga. Oggi, domenica 10 maggio, il Barcellona ospita il Real Madrid – in diretta tv e streaming, in chiaro – nella 35esima giornata del campionato spagnolo. La squadra di Flick arriva al match del Muntjuic dopo la vittoria esterna contro il Getafe, mentre quella di Arbeloa, che in settimana. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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