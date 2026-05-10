Barcellona-Real Madrid oggi in TV in chiaro dove vederla in diretta e streaming | orario e formazioni

Questa sera alle 21 si disputa il Clasico tra Barcellona e Real Madrid. La partita si gioca in campo avversario e può avere un impatto sulla classifica della Liga. È possibile seguire l'incontro in diretta in chiaro in televisione o attraverso lo streaming. Le formazioni ufficiali sono state comunicate prima del calcio d'inizio.

Barcellona-Real Madrid si gioca stasera. Calcio d'inizio alle ore 21 per il Clasico che può decidere la Liga. Diretta TV in chiaro su DAZN e in chiaro su Rete 4.🔗 Leggi su Fanpage.it

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