Barcellona-Atletico Madrid in Champions dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni
Oggi si gioca la semifinale di Champions League tra Barcellona e Atletico Madrid. La partita sarà trasmessa in chiaro su TV8, accessibile anche in streaming. L'incontro si svolgerà con orario ancora da comunicare, e saranno rese note anche le probabili formazioni delle due squadre. La sfida vede due grandi club affrontarsi in una delle fasi più importanti della competizione europea.
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