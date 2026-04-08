Barcellona-Atletico Madrid in Champions dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni

Oggi si gioca la semifinale di Champions League tra Barcellona e Atletico Madrid. La partita sarà trasmessa in chiaro su TV8, accessibile anche in streaming. L'incontro si svolgerà con orario ancora da comunicare, e saranno rese note anche le probabili formazioni delle due squadre. La sfida vede due grandi club affrontarsi in una delle fasi più importanti della competizione europea.