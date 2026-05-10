Barcellona-Real Madrid | notizie confermate sulla squadra e XI titolari per El Clasico

Nella serata di oggi, si svolge il match tra Barcellona e Real Madrid al Camp Nou. La partita rappresenta un momento cruciale per il campionato, con il Barcellona che potrebbe conquistare il secondo titolo consecutivo di Liga con un punto. Sono state confermate le formazioni titolari delle due squadre, che scenderanno in campo per questa sfida che tiene con il fiato sospeso i tifosi.

2026-05-10 19:52:00 Breaking news: Il Barcellona può vincere il secondo titolo consecutivo della Liga con un punto contro i suoi feroci rivali, il Real Madrid, al Camp Nou. Se dovesse farlo, sarebbe la prima volta nella storia del massimo campionato spagnolo che il campionato verrà vinto a El Clasico. L’allenatore del Barcellona Hansi Flick guiderà la sua squadra, nonostante la morte del padre, mentre il Real spera di riscrivere i titoli dei giornali dopo le notizie di diversi scontri negli spogliatoi negli ultimi giorni. I Los Blancos seguono i loro rivali di 11 punti prima del calcio d’inizio e si preparano ad affrontare un finale di stagione frustrante, in cui ancora una volta non sono riusciti a vincere un trofeo nazionale.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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