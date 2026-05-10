Barcellona Real Madrid come la seconda stella dell’Inter e le sfide tra Celtic e Rangers | quando un derby decide lo scudetto tutti i precedenti in Italia e all’estero

Stasera al Spotify Camp Nou si sfidano il Barcellona e il Real Madrid, una partita che potrebbe entrare nella storia della Liga. In Italia, l’interesse si concentra sulla sfida tra Inter e Milan, con l’obiettivo di conquistare la seconda stella. I precedenti tra i derby italiani e le sfide tra le due grandi squadre spagnole sono numerosi e spesso decisivi per il campionato. Le sfide tra Celtic e Rangers rappresentano un altro esempio di derby che ha deciso lo scudetto.

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