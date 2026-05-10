Barcellona Real Madrid come la seconda stella dell’Inter e le sfide tra Celtic e Rangers | quando un derby decide lo scudetto tutti i precedenti in Italia e all’estero

Da calcionews24.com 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera al Spotify Camp Nou si sfidano il Barcellona e il Real Madrid, una partita che potrebbe entrare nella storia della Liga. In Italia, l’interesse si concentra sulla sfida tra Inter e Milan, con l’obiettivo di conquistare la seconda stella. I precedenti tra i derby italiani e le sfide tra le due grandi squadre spagnole sono numerosi e spesso decisivi per il campionato. Le sfide tra Celtic e Rangers rappresentano un altro esempio di derby che ha deciso lo scudetto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Italiano corteggiato dalle big di Serie A? Il Bologna fissa una deadline: la posizione del club Bastoni al Barcellona? Puyol dubbioso: «Grandissimo difensore ma adattarsi può essere complicato» Spalletti anticipa le mosse della Juve sul mercato: «Vlahovic? Tentato un contatto, ci riproveremo» Italiano corteggiato dalle big di Serie A? Il Bologna fissa una deadline: la posizione del club Baggio svela: «Il rigore col Brasile me lo sogno ancora oggi. Nazionale? Tante cose che non...🔗 Leggi su Calcionews24.com

barcellona real madrid come la seconda stella dell8217inter e le sfide tra celtic e rangers quando un derby decide lo scudetto tutti i precedenti in italia e all8217estero
© Calcionews24.com - Barcellona Real Madrid come la seconda stella dell’Inter e le sfide tra Celtic e Rangers: quando un derby decide lo scudetto, tutti i precedenti in Italia e all’estero
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Pronostici di oggi 10 maggio: Barcellona-Real Madrid, Celtic-Rangers, Milan-Atalanta

Celtic v Rangers: formazioni, anteprima e dove guardare lo scontro dell’Old Firm che potrebbe consegnare il titolo agli Hearts2026-05-08 21:49:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il boss ad interim...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web