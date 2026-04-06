Ventura come Baggio | Diedi un dossier alla Figc dopo il 2018 I problemi dell'Italia oggi? Gli stessi
Gian Piero Ventura, ex allenatore della nazionale italiana di calcio, ha rivelato di aver consegnato un dossier alla FIGC dopo il 2018. In un'intervista, ha affermato che i problemi del calcio italiano attuale sono gli stessi di allora. L'ex tecnico ha associato la sua esperienza a quella di altri giocatori e allenatori, sottolineando alcune criticità rimaste irrisolte negli anni.
L'ex CT azzurro Gian Piero Ventura, il cui nome è legato alla prima eliminazione dell'Italia ai Mondiali nel 2018 perdendo i playoff con la Svezia rivela un retroscena che evidenzia l'immobilismo federale in tutti questi anni: "Chi sarà CT è l'ultimo dei problemi, ma i problemi sono gli stessi di quando c'ero io.". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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