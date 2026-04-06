Ventura come Baggio | Diedi un dossier alla Figc dopo il 2018 I problemi dell'Italia oggi? Gli stessi

Da fanpage.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gian Piero Ventura, ex allenatore della nazionale italiana di calcio, ha rivelato di aver consegnato un dossier alla FIGC dopo il 2018. In un'intervista, ha affermato che i problemi del calcio italiano attuale sono gli stessi di allora. L'ex tecnico ha associato la sua esperienza a quella di altri giocatori e allenatori, sottolineando alcune criticità rimaste irrisolte negli anni.

L'ex CT azzurro Gian Piero Ventura, il cui nome è legato alla prima eliminazione dell'Italia ai Mondiali nel 2018 perdendo i playoff con la Svezia rivela un retroscena che evidenzia l'immobilismo federale in tutti questi anni: "Chi sarà CT è l'ultimo dei problemi, ma i problemi sono gli stessi di quando c'ero io.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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