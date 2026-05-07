Michela Magalli, figlia del noto conduttore e della sua ex moglie, ha recentemente condiviso di aver lasciato il lavoro in farmacia, dove lavorava con sua madre, per dedicarsi alla professione di clown. Durante una intervista, ha ribadito di non aver mai avuto raccomandazioni da suo padre, Giancarlo Magalli. La donna ha così deciso di intraprendere una strada diversa rispetto al settore farmaceutico, orientandosi verso il mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento.

Michela Magalli, che il noto conduttore Giancarlo Magalli ha avuto dall’ex moglie Valeria Donati, sottolinea spesso: “ Mai stata raccomandata da papà ”. E’ la secondogenita del presentatore 78enne, che ha anche un’altra figlia, Manuela, classe 1972, avuta dalla prima moglie Carla Crocivera. Michela Magalli ha frequentato il liceo artistico, poi l’accademia di fotografia a Roma. L’accusa di essere ‘raccomandata’ le scivola addosso. “Non ho mai partecipato al mondo dello spettacolo, quindi nessuno ha potuto sostenere che lavoravo perché mio padre mi facilitava. Lui mi ha sempre detto che voleva che ce la facessi da sola e trovando la mia strada.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Michela Magalli, la figlia di Giancarlo e Valeria Donati: “Ho lasciato il lavoro in farmacia da mamma, per fare la clown”

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Leggo. . Crescere con Raffaella Carrà e Pippo Baudo che bussano alla porta per Natale può sembrare una favola, ma per Michela Magalli era solo la strana normalità di una casa dove la Tv era il pane quotidiano. In una lunga intervista rilasciata a Fanpage.it, - facebook.com facebook