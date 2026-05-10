Avellino Letteraria torna con la VI edizione | Floria Bufano presenta In Amore e in Guerra
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La rassegna culturale Avellino Letteraria giunge alla sua sesta edizione con un appuntamento dedicato al volume In Amore e in Guerra di Floria Bufano, edito da In Valle del Tempo, con prefazione di Antonio Spagnuolo e postfazione di Maurizio Vitiello.L'evento si terrà sabato 16 maggio 2026 alle.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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