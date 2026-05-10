Autostrada A1 chiudono i caselli di Colleferro e Anagni

Nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, i caselli di Colleferro e Anagni sulla A1 Milano-Napoli rimarranno chiusi per lavori di irruvidimento della pavimentazione. La chiusura dei due punti di uscita sarà temporanea e si inserisce in un intervento programmato lungo l'autostrada. La circolazione sarà regolata in modo da limitare i disagi agli utenti durante le operazioni di manutenzione.

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Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di irruvidimento della pavimentazione, nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, saranno adottati due provvedimenti di chiusura. Dalle 22:00 di mercoledì 13 alle 2:00 di giovedì 14 maggio, sarà chiusa la stazione di Colleferro, in entrata.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Autostrada A14, modifiche alla viabilità per lavori notturni: chiudono i caselli di Rimini Nord e CattolicaLavori notturni sull’A14 con chiusure alla stazione di Rimini nord e limitazioni anche a Cattolica, interventi necessari per l'ispezione dei... Argomenti più discussi: Autostrada A1, chiudono i caselli di Colleferro e Anagni; Tre giorni di lavori sulla A1: chiudono due svincoli sull’Autostrada del Sole; Autostrada A1 Milano-Napoli: chiusura notturna del casello di Anagni verso Napoli; A1, chiusura notturna tra Barberino e Calenzano: traffico bloccato verso Firenze. Autostrada A1 Milano-Napoli: chiusura notturna del casello di Anagni verso Napoli ??Clicca sulla foto per leggere l'articolo - x.com x.com Viaggio sud nord, che strada mi consigliate? - Reddit reddit