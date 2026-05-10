Atmosfera magica al Bottecchia | il pubblico trascina il Pordenone alla vittoria

Al Bottecchia, il pubblico ha supportato la squadra con entusiasmo durante la partita tra Pordenone e Ufm. Sugli spalti, uno striscione con la scritta “E ora Diamoci dentro” ha catturato l’attenzione dei presenti, contribuendo a creare un’atmosfera coinvolgente. La partita si è conclusa con la vittoria del Pordenone, che è stato accompagnato dall’incitamento dei tifosi presenti.

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“E ora Diamoci dentro”. Lo striscione apparso sugli spalti della curva riassumono alla perfezione l'atmosfera provata durante la partita tra Pordenone e Ufm. Una sfida da dentro o fuori, dato che in palio non c'erano soltanto tre punti, ma il passaggio in Serie D. La città ha risposto con un tifo.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pareggio in casa al Bottecchia per il Pordenone Fc: 1-1 con il MuggiaFinisce con un pareggio la sfida tra Pordenone Fc e Muggia valida per la 27esima giornata di campionato di Eccellenza.