Atmosfera magica al Bottecchia | il pubblico trascina il Pordenone alla vittoria
Al Bottecchia, il pubblico ha supportato la squadra con entusiasmo durante la partita tra Pordenone e Ufm. Sugli spalti, uno striscione con la scritta “E ora Diamoci dentro” ha catturato l’attenzione dei presenti, contribuendo a creare un’atmosfera coinvolgente. La partita si è conclusa con la vittoria del Pordenone, che è stato accompagnato dall’incitamento dei tifosi presenti.
“E ora Diamoci dentro”. Lo striscione apparso sugli spalti della curva riassumono alla perfezione l'atmosfera provata durante la partita tra Pordenone e Ufm. Una sfida da dentro o fuori, dato che in palio non c'erano soltanto tre punti, ma il passaggio in Serie D. La città ha risposto con un tifo.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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