Atletica | Pegaso Meeting in salita per Battocletti e Fabbri Longa vola nei 100 metri

Nel pomeriggio si sono svolti i test di atletica al Pegaso Meeting, con Battocletti e Fabbri che hanno partecipato con buone sensazioni ma senza ottenere i risultati desiderati. Contestualmente, il velocista Longa ha invece migliorato il suo tempo nei 100 metri, conquistando una buona posizione. La giornata ha visto alcune performance positive, anche se i principali favoriti non sono riusciti a salire sul podio.

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