Atletica | Pegaso Meeting in salita per Battocletti e Fabbri Longa vola nei 100 metri
Nel pomeriggio si sono svolti i test di atletica al Pegaso Meeting, con Battocletti e Fabbri che hanno partecipato con buone sensazioni ma senza ottenere i risultati desiderati. Contestualmente, il velocista Longa ha invece migliorato il suo tempo nei 100 metri, conquistando una buona posizione. La giornata ha visto alcune performance positive, anche se i principali favoriti non sono riusciti a salire sul podio.
Buona vibrazioni ma non sono arrivati i risultati più ambiti dai due big azzurri che ieri pomeriggio hanno partecipato al Pegaso Meeting. Nadia Battocletti voleva acciuffare il record italiano nei 1500 nel suo debutto stagione ma le è sfuggito, Fabbri voleva lanciare sopra i 22 metri nel getto.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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