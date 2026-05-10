Il governo di Atene ha dichiarato di non essere stato informato dell’attacco israeliano contro la nave della Global Sumud Flotilla. Secondo quanto riferito, l’operazione si è svolta senza che le autorità greche ne fossero a conoscenza, e il governo ha comunque facilitato le procedure. L’episodio ha sollevato dubbi sulla trasparenza dell’intervento e sulla responsabilità delle autorità locali, che hanno affermato di aver agito senza sapere cosa stesse accadendo.

La versione dei reporter «Non è un caso che abbiano proposto agli israeliani di scaricarvi in un luogo isolato. Andava fatto tutto di nascosto, in modo che nessuno potesse interferire» spiega il reporter Marios Dionellis La versione dei reporter «Non è un caso che abbiano proposto agli israeliani di scaricarvi in un luogo isolato. Andava fatto tutto di nascosto, in modo che nessuno potesse interferire» spiega il reporter Marios Dionellis «L’attacco israeliano nei confronti della Global Sumud Flotilla è avvenuto a nostra insaputa. La Grecia non ne è stata informata, ma come governo abbiamo fatto il nostro dovere agevolando lo sbarco dei prigionieri durante la giornata del primo maggio».🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Atene ha coperto l’attacco e «nessuno doveva vedere»

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