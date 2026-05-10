Atc Fc 01 Malpezzi eletto presidente

Il consiglio direttivo dell’Ambito Territoriale di Caccia Fc 01 ha eletto all’unanimità Boris Malpezzi come nuovo presidente. La nomina è stata approvata durante una riunione ufficiale e Malpezzi ha assunto ufficialmente l’incarico. La decisione è stata presa senza voti contrari o astensioni, confermando l’unanimità dei membri del consiglio.

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Boris Malpezzi è stato eletto all’unanimità dal consiglio direttivo presidente dell’ Ambito Territoriale di Caccia (Atc) Fc 01. Originario e residente a Galeata, 77 anni, Malpezzi ha sempre avuto fin da ragazzo la passione per la caccia. Uomo di esperienza, affidabile, già nel recente passato è stato alla guida dei Territori Gestione Sociale Caccia (Tgsc), per due volte nominato presidente dell’Atc Fc 06 oltre a essere presidente della sezione della Federcaccia del proprio paese. Malpezzi è stato a lungo funzionario all’anagrafe del Comune di Galeata ed è da anni uno dei punti di forza del Corpo bandistico comunale Alberto Albertini di Galeata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Atc Fc 01, Malpezzi eletto presidente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Paris FC-Nizza (domenica 01 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiAd inizio stagione con le grandi aspettative che circondavano queste squadre in pochi si sarebbero aspettati di vedere Paris FC e Nizza lottare nei... Paris FC-Nizza (domenica 01 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici, convocatiAd inizio stagione con le grandi aspettative che circondavano queste squadre in pochi si sarebbero aspettati di vedere Paris FC e Nizza lottare nei...