Paris FC-Nizza domenica 01 marzo 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 1 marzo 2026 alle ore 15:00 si affrontano Paris FC e Nizza in una partita di Ligue 1. All'inizio della stagione entrambe le squadre erano considerate tra le più promettenti, ma ora si trovano a lottare nei bassifondi della classifica. Questi due club cercano punti per evitare la retrocessione e migliorare la loro posizione nel campionato.

Ad inizio stagione con le grandi aspettative che circondavano queste squadre in pochi si sarebbero aspettati di vedere Paris FC e Nizza lottare nei bassifondi per evitare la retrocessione in Ligue2. Da una parte i parisiens hanno forse cambiato troppo non dando fiducia al gruppo della storica promozione e il campo parla di una squadra forte ma non ancora organizzata con. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

