Assegno di Inclusione ADI a maggio 2026 | scopri tutte le date di pagamento

Dal 1° gennaio 2024 è attivo l'Assegno di Inclusione (ADI), una misura di sostegno economico rivolta ai nuclei familiari in difficoltà che soddisfano determinati requisiti. A maggio 2026, sono previste diverse date di pagamento, che vengono comunicate periodicamente. L'ADI rappresenta un aiuto concreto per le famiglie che si trovano in situazioni di bisogno, con pagamenti programmati per garantire l'accesso alle risorse.

. L’ Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è la misura di sostegno economico destinata ai nuclei familiari in difficoltà e con specifici requisiti. Introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede anche percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Calendario pagamenti ADI aprile 2026 Per il mese di aprile 2026, i pagamenti dell’Assegno di Inclusione sono previsti in due momenti distinti: Intorno al 15 maggio 2026: pagamento per nuovi beneficiari e per eventuali arretrati; 27 maggio 2026: ricarica ordinaria mensile per i nuclei già beneficiari della misura.🔗 Leggi su Feedpress.me

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