Arghillà Cannizzaro | 5 milioni dal decreto Caivano per il quartiere

Nel quartiere di Arghillà, nel quartiere di Cannizzaro, sono stati destinati 5 milioni di euro provenienti dal decreto Caivano. La somma sarà impiegata per interventi specifici, anche se i dettagli precisi non sono stati ancora comunicati. La questione di Arghillà è stata portata direttamente all'attenzione del ministro Piantedosi, che ha ricevuto le richieste di intervento da parte delle autorità locali.

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