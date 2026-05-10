Arghillà Cannizzaro | 5 milioni dal decreto Caivano per il quartiere

Da ameve.eu 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel quartiere di Arghillà, nel quartiere di Cannizzaro, sono stati destinati 5 milioni di euro provenienti dal decreto Caivano. La somma sarà impiegata per interventi specifici, anche se i dettagli precisi non sono stati ancora comunicati. La questione di Arghillà è stata portata direttamente all'attenzione del ministro Piantedosi, che ha ricevuto le richieste di intervento da parte delle autorità locali.

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? Punti chiave Come verranno utilizzati concretamente i 5 milioni del decreto Caivano?. Perché la questione di Arghillà è arrivata direttamente al ministro Piantedosi?. Chi gestirà la task force per contrastare la criminalità nel quartiere?. Come cambierà la sicurezza dei bambini dopo l'intervento dello Stato?.? In Breve I 5 milioni del decreto Caivano finanzieranno la riapertura delle scuole ad Arghillà.. Cannizzaro ha presentato il dossier al ministro Piantedosi e al sottosegretario Mantovano.. Il piano prevede l'intervento di una task force e del commissario nazionale.. La lista elettorale conta circa 500 persone coinvolte nel confronto con i residenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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