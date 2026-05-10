Argentina è bufera su Adorni
In Argentina, il capo di gabinetto di Javier Milei è al centro di un’inchiesta giudiziaria. La magistratura ha aperto un procedimento nei suoi confronti, contestandogli l’uso di fondi pubblici per viaggi di lusso, acquisti di immobili in contanti e in nero e spese elevate per ristrutturazioni di proprietà. La vicenda ha suscitato molta attenzione nel paese e fa discutere sulla gestione delle risorse pubbliche.
AGI - Scandalo in Argentina per le accuse che la magistratura ha mosso al capo di gabinetto di Javier Milei, Manuel Adorni, attualmente sotto inchiesta: viaggi di lusso pagati con fondi pubblici, acquisti di immobili in contanti e in nero, ingenti spese per ristrutturazioni di alcune proprietà. La vicenda, che coinvolge il braccio destro del presidente, colui che che imbracciando una motosega aveva promesso di mettere fine ai privilegi e alla corruzione dell’establishment, ha avuto inizio l’8 marzo, quando Adorni è stato accusato, dopo la diffusione di un video, di avere fatto viaggiare per New York la moglie sull’ aereo presidenziale, cosa che Milei stesso aveva vietato.🔗 Leggi su Agi.it
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