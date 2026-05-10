Argentina è bufera su Adorni

In Argentina, il capo di gabinetto di Javier Milei è al centro di un’inchiesta giudiziaria. La magistratura ha aperto un procedimento nei suoi confronti, contestandogli l’uso di fondi pubblici per viaggi di lusso, acquisti di immobili in contanti e in nero e spese elevate per ristrutturazioni di proprietà. La vicenda ha suscitato molta attenzione nel paese e fa discutere sulla gestione delle risorse pubbliche.

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