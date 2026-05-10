Negli ultimi anni, le imitazioni del riso Arborio sono aumentate notevolmente, in particolare con la riforma del 2017. Questi prodotti imitativi, spesso provenienti da coltivazioni di varietà storiche risalenti al secolo scorso, sono stati utilizzati come sostituti dei grandi risi italiani. La diffusione di queste alternative ha portato a una diminuzione delle varietà tradizionali, che rischiano di scomparire.

I similari dei grandi risi italiane che ne usurpano la denominazione e stanno portando all’estinzione le varietà storiche risalgono al secolo scorso. Uno dei più longevi, anche se parecchio decaduto negli ultimi anni, è il Volano, il clone commerciale più datato dell’Arborio, costituito nel 1968 dalla Società italiana sementi e frutto dell’incrocio fra St. 401 e Rizzotto. Il primo è una selezione derivata dalla varietà Stirpe 136, un riso storico italiano. Il Rizzotto, costituito nel 1950, è una varietà storica fondamentale perla nostra risicoltura, ottenuta attraverso l'incrocio tra la varietà californiana Lady Wright e una varietà locale derivata da selezioni affini al Vialone.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Arborio, il boom delle imitazioni è scoppato con l'ultima riforma del 2017

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