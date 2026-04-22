Appiano Gentile Inter | dopo la qualificazione alla finale di Coppa Italia c’è il Torino nel mirino

Dopo aver raggiunto la finale di Coppa Italia, l'Inter si concentra ora sulla prossima partita contro il Torino. Le ultime notizie riguardano la formazione, con aggiornamenti sugli infortunati, i tempi di recupero e i giocatori diffidati. Le informazioni arrivano da Appiano Gentile, sede del club, dove si seguono da vicino le condizioni dei calciatori in vista delle sfide imminenti.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Dopo la qualificazione alla finale di Coppa Italia c’è il Torino nel mirino. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Martinez L.: lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, out contro il Como Bastoni: infortunio alla caviglia, rientro in gruppo vicino Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, P.🔗 Leggi su Internews24.com

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