Antonio Ornano | Ingrato al Cinema Teatro di Chiasso

Durante un evento al cinema teatro di Chiasso, l’attore e comico ha annunciato di aver deciso di abbandonare alcune convinzioni legate alla ricerca della felicità e al pensiero positivo. Ha spiegato di voler mettere da parte l’idea di una connessione con l’energia del cosmo come condizione indispensabile per il benessere. La sua scelta è stata comunicata durante un intervento pubblico nel quale ha parlato delle sue opinioni personali su questi temi.

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