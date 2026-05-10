Antonio Ornano | Ingrato al Cinema Teatro di Chiasso
Durante un evento al cinema teatro di Chiasso, l’attore e comico ha annunciato di aver deciso di abbandonare alcune convinzioni legate alla ricerca della felicità e al pensiero positivo. Ha spiegato di voler mettere da parte l’idea di una connessione con l’energia del cosmo come condizione indispensabile per il benessere. La sua scelta è stata comunicata durante un intervento pubblico nel quale ha parlato delle sue opinioni personali su questi temi.
Antonio Ornano si prende la libertà di togliere la maschera alla ‘felicità a tutti i costi’, al pensiero positivo e alla famosa connessione con l’energia del cosmo: mete che – ci dicono – dobbiamo raggiungere assolutamente per stare bene. E se invece tornassimo alla nostra inevitabile fallibilità.🔗 Leggi su Quicomo.it
Notizie correlate
Leggi anche: "(In)grato" con Antonio Ornano al Cinema Teatro Astra
Antonio Ornano al Toniolo con (In)Grato, lo spettacolo ironico che ribalta il mito della felicitàAchille Lauro nel mirino di Evelina Sgarbi, il caso Piantedosi-Conte che agita Palazzo Chigi e gli altri gossip da leggere nel weekend Al Teatro...