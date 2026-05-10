Anche nella religione si cerca altrove quello che si dimentica di avere già in casa

Il mese di maggio, come ottobre, è tradizionalmente dedicato alla venerazione della Madonna. Questa consuetudine affonda le sue radici in tradizioni popolari e religiose che prevedono preghiere e processioni. La devozione si manifesta in diverse forme di pratiche spirituali, spesso con riti che coinvolgono le comunità locali. La celebrazione di questi mesi rappresenta un momento di riflessione e di riunione per molti fedeli.

Il mese di maggio, come quello di ottobre, è tradizionalmente dedicato alla Madonna. Il motivo per ottobre è evidente: il 7 ottobre, data della battaglia di Lepanto del 1571 tra la Lega Santa e l'Impero Ottomano, si ricorda la Madonna del rosario, festa inizialmente chiamata Santa Maria della Vittoria. Per quanto riguarda invece maggio bisogna risalire addirittura ad una festa precedente alla nascita di Gesù, che poi i cristiani hanno fatto propria. Nell'antichità greca e romana il mese di maggio era dedicato alle dee della primavera, della fertilità, della maternità, da cui viene la tradizione civile ancora presente in molti Paesi (Europa, Stati Uniti, Giappone, Australia, nel mondo arabo) ricorre in questo mese - proprio come oggi - la festa della mamma.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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What happened When Surah AR-RAHMAN Was First Recited in Makkah | The Story Behind Surah Ar-Rahman

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