Stasera a Otto e Mezzo, l’editorialista di Repubblica commenta le recenti dichiarazioni di Meloni e le sue interviste pubbliche. Durante il programma, Giannini ha commentato alcune espressioni utilizzate dalla leader di un partito di centrodestra, definendola “una sciamana”. La discussione si concentra sulle parole e sui toni adottati dall’attuale presidente del consiglio durante le sue apparizioni pubbliche, senza entrare in analisi politiche o opinioni personali.

A Otto e Mezzo questa sera c'è lui: Massimo Giannini. L'editorialista di Repubblica in queste ore è finito al centro delle polemiche per una frase infelice pronunciata dal salotto di Floris a Dimartedì che vi riproponiamo per inquadrare meglio il profilo della penna "rossa": "La longevità è sicuramente un pregio, ma è condizione non sufficiente per fare un buon governo. È come un essere umano, siamo tutti contenti se un essere umano vive fino a cento, centodieci anni, ma bisogna vedere in che condizioni ci arriva. Se passa gli ultimi venti anni della sua esistenza immobile, su una sedia a rotelle a non fare nulla, è inutile che sia vissuto così tanto".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Massimo Giannini attacca dalla Gruber: "Perché Meloni è una sciamana"

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Questa sera alle 20:30 su @La7tv, non perdete l'appuntamento con #OttoeMezzo. Gli ospiti di puntata saranno: Italo Bocchino, Massimo Giannini, Patty Torchia, Nadia Urbinati. x.com