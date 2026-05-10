Amici 25 Maria De Filippi cambia il regolamento e crea polemiche

Durante la semifinale di Amici 25, si sono verificati cambiamenti nelle regole del programma, apportati da Maria De Filippi. La modifica ha suscitato reazioni tra i partecipanti e il pubblico, creando discussioni sui social e tra gli addetti ai lavori. La decisione di cambiare le modalità di svolgimento ha influenzato le esibizioni finali e ha generato commenti riguardo alla trasparenza del concorso.

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La semifinale di Amici 25 ha riservato colpi di scena inaspettati, con Maria De Filippi che ha modificato le regole del gioco. I finalisti sono stati scelti, ma due concorrenti sono rimasti in sospeso, scatenando polemiche tra i fan. Il pubblico è diviso e le reazioni sui social non si sono fatte attendere. Anticipazioni Amici 25, Semifinale del Serale del 9 maggio: ospiti, sfide, eliminati e finalisti Il colpo di scena della semifinale. Durante la semifinale del 9 maggio 2026, i concorrenti hanno dato il massimo. Nicola Marchionni ha conquistato la maglia d’oro con una performance emozionante. La giuria, composta da nomi noti come Gigi D’Alessio e Amadeus, ha premiato anche Emiliano Fiasco e Alessio Di Ponzio.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Amici 25, Maria De Filippi cambia il regolamento e crea polemiche ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video AMICI 25 - ANTICIPAZIONI SESTA PUNTATA - CAMBIO DI REGOLAMENTO!! Notizie correlate Chi sono i 3 nuovi giudici del serale di Amici 25? Maria De Filippi cambia tuttoIl serale di Amici 25 si avvicina e, come ogni anno, cresce la curiosità attorno alle scelte di Maria De Filippi. “Salta tutto”. Amici 25, Maria De Filippi informa il pubblicoIl Serale di Amici 25 entra sempre più nel vivo e, puntata dopo puntata, si conferma come uno degli appuntamenti televisivi più seguiti e commentati...