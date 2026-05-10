Almanacco | Domenica 10 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Il 10 maggio è il 130º giorno dell'anno nel calendario gregoriano, o il 131º negli anni bisestili. In questa data, si ricorda il passaggio di giorni e avvenimenti storici che si sono svolti nel corso dei secoli. Sono anche segnalati compleanni di personaggi noti, santi e proverbi legati a questa giornata. Mancano ancora 235 giorni alla fine dell’anno.
Il 10 maggio è il 130º giorno del calendario gregoriano (il 131º negli anni bisestili), mancano 235 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Santi Alfio, Cirino e Filadelfo, martiri.Proverbio di MaggioFango di maggio, spighe d'agostoISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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