Almanacco | Domenica 10 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 10 maggio è il 130º giorno dell'anno nel calendario gregoriano, o il 131º negli anni bisestili. In questa data, si ricorda il passaggio di giorni e avvenimenti storici che si sono svolti nel corso dei secoli. Sono anche segnalati compleanni di personaggi noti, santi e proverbi legati a questa giornata. Mancano ancora 235 giorni alla fine dell’anno.

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