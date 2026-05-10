Massimiliano Allegri ha commentato la sconfitta del Milan contro l’Atalanta in casa, sottolineando l’importanza di concentrarsi sulla partita di Genova. L’allenatore ha espresso l’intenzione di preparare al meglio la squadra per la prossima sfida, senza fare riferimenti specifici alle motivazioni della sconfitta precedente. La partita contro una squadra di Genova rappresenta un appuntamento da affrontare con attenzione, ha aggiunto.

Massimiliano Allegri ha commentato la sconfitta del Milan in casa contro l’Atalanta che rischia di compromettere la corsa dei rossoneri ad un posto in Champions League. Le parole di Allegri al termine di Milan-Atalanta (Ansa Foto) – calciomercato.it Il tecnico del Milan ha commentato così a DAZN quanto accaduto a San Siro contro la squadra di Palladino: “ Inutile parlare di quello che è successo fino ad ora perché non lo possiamo cambiare. Ora l’importante è fare una buona settimana e giocare bene a Genova che potrebbe essere fondamentale per la Champions League. Dopo il primo gol ci siamo disuniti. Dopo lo 0-3 abbiamo avuto una buona reazione e siamo tornati a fare gol.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Allegri: “Dobbiamo pensare a fare bene a Genova”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Calafiori rassicura Gattuso: «Sto bene. Dobbiamo goderci il momento, fare gruppo e pensare giorno per giorno. Contro l’Irlanda del Nord sarà importante una cosa»di Francesco SpagnoloCalafiori in conferenza stampa ha rassicurato Gattuso sulle sue condizioni e ribadito come l’Italia è pronta ad affontare queste...

Fiorentina, Ferrari nel pre partita: «L’unica cosa che dobbiamo fare è pensare partita per partita e lavorare». Poi il ricordo per AstoriChelsea, clamorosa confessione di Boehly su Cucurella: è arrivato nei Blues grazie al…Manchester City! Retroscena sul suo acquisto Calciomercato...

Argomenti più discussi: ALLEGRI: DOBBIAMO PENSARE SOLO AL RISULTATO; SportMediaset: Allegri pronto alla reazione: Non sono preoccupato, bisogna pensare positivo Video; Allegri dopo Sassuolo-Milan: 'Forse la nostra partita più brutta'; Mixed zone, Allegri: Champions? Non è a rischio. Sarei molto felice di conquistarla anche all’ultima giornata.