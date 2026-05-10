Allarme furti pattuglie fisse al Torconca

Da ilrestodelcarlino.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel quartiere Torconca si sono verificati recenti furti in diverse abitazioni, portando i residenti a chiedere maggiori controlli sul territorio. Le autorità hanno risposto istituendo pattuglie fisse per garantire maggiore presenza e sicurezza. Nel frattempo, i residenti hanno avanzato una richiesta specifica alla giunta comunale di valutare l’implementazione del progetto del vigile di quartiere, per migliorare la sorveglianza nella zona.

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Allarme furti nel quartiere Torconca. Dopo i colpi messi a segno in alcune abitazioni, i residenti tornano a invocare più controlli sul territorio e alla giunta chiedono di prendere in considerazione il progetto del vigile di quartiere. "La preoccupazione tra i cittadini è in forte aumento spiega Antonio Ruggeri del Comitato di quartiere, ex-amministratore e colonna Pd sono già state fatte alcune segnalazioni e denunce presentate ai carabinieri perché questi furti hanno riguardato almeno 4 appartamenti ma penso sia necessario rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio. E crediamo che sia opportuno iniziare un ragionamento a Palazzo Mancini sul vigile di quartiere".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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