Nel quartiere Torconca si sono verificati recenti furti in diverse abitazioni, portando i residenti a chiedere maggiori controlli sul territorio. Le autorità hanno risposto istituendo pattuglie fisse per garantire maggiore presenza e sicurezza. Nel frattempo, i residenti hanno avanzato una richiesta specifica alla giunta comunale di valutare l’implementazione del progetto del vigile di quartiere, per migliorare la sorveglianza nella zona.

Allarme furti nel quartiere Torconca. Dopo i colpi messi a segno in alcune abitazioni, i residenti tornano a invocare più controlli sul territorio e alla giunta chiedono di prendere in considerazione il progetto del vigile di quartiere. "La preoccupazione tra i cittadini è in forte aumento spiega Antonio Ruggeri del Comitato di quartiere, ex-amministratore e colonna Pd sono già state fatte alcune segnalazioni e denunce presentate ai carabinieri perché questi furti hanno riguardato almeno 4 appartamenti ma penso sia necessario rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio. E crediamo che sia opportuno iniziare un ragionamento a Palazzo Mancini sul vigile di quartiere".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Allarme furti, pattuglie fisse al Torconca

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