A Seregno, dal primo aprile 2026, la polizia locale ha avviato un nuovo piano di pattugliamenti fissi nei quartieri, con l’intento di aumentare la presenza sul territorio. La riorganizzazione del servizio mira a rafforzare i controlli e la vicinanza ai cittadini, attraverso l’assegnazione di pattuglie dedicate alle diverse zone della città.

Seregno (Monza Brianza), 1 aprile 2026 – L’Amministrazione comunale di Seregno introduce una nuova organizzazione del servizio con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio e rendere più concreta la dimensione della cosiddetta polizia di prossimità. Un modello che punta sulla vicinanza ai cittadini, sulla facilità di accesso e su un presidio più capillare dei quartieri, soprattutto quelli lontani dal centro storico. La novità principale riguarda l’attivazione di una pattuglia fissa, due volte alla settimana e in fasce orarie differenziate, in punti strategici delle aree periferiche. A questo si aggiunge un presidio quotidiano nell’area antistante alla stazione ferroviaria, attivo al mattino dalle 8. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Seregno, cittadini più sicuri con la polizia di prossimità: “Avremo pattuglie fisse nei quartieri”

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