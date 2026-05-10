Nei prestigiosi ambienti dell’ambasciata italiana presso la Santa Sede si è svolta una presentazione di volumi che trattano di Palazzo Borromeo. L’evento ha visto la partecipazione di diversi esperti e appassionati, che hanno potuto consultare le pubblicazioni e approfondire aspetti storici e architettonici del palazzo. I libri si concentrano sulla storia e il ruolo di Palazzo Borromeo nel contesto romano e della Chiesa cattolica.

Nei prestigiosi ambienti dell’ambasciata italiana presso la Santa Sede ha avuto luogo la presentazione di due volumi che pongono in luce gli aspetti della pregevole Sede diplomatica cinquecentesca: “Palazzo Borromeo – L’ambasciata d’Italia presso la Santa Sede” e “Contemporanei a Palazzo Borromeo – Arte e design nell’ambasciata d’Italia presso la Santa Sede”. Prendendo spunto dal lavoro dell’architetto rinascimentale Pirro Ligorio, che operò sia a Palazzo Borromeo, sia alla Casina Pio IV, ubicata nei giardini vaticani, nel corso dell’evento è stato anche proiettato il documentario “Casina Pio IV – L’architettura del pensiero” di mons. Dario Edoardo Viganò.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - All’ambasciata d’Italia presso la Santa Sede i volumi che raccontano Palazzo Borromeo

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