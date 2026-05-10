All' after-party del Met Gala di Cartier champagne a fiumi una jazz band itinerante e tante star pronte a scatenarsi

Durante l'after-party del Met Gala organizzato da Cartier, si sono visti molti ospiti che hanno brindato con champagne. Una band jazz ha suonato mentre le star presenti si sono preparate a divertirsi. Tra i partecipanti c'erano attrici, sportive e modelle, tutte pronte a lasciarsi coinvolgere dalla serata. L'evento si è svolto dopo la cerimonia principale, con molte persone che hanno continuato a socializzare fino a tardi.

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Maude Apatow, Alysa Liu e Karlie Kloss hanno brindato all'annuale serata post-gala della casa di gioielli, l'invito più elegante della serata +++dropcap Mia madre diceva sempre che non succede nulla di buono dopo la mezzanotte. Con tutto il rispetto per lei, avrebbe dovuto essere il mio accompagnatore all'afterparty del Met Gala di Cartier al Carlyle, dove, proprio mentre l'orologio segnava le 12, Jon Batiste si è avvicinato al pianoforte del Bemelmans Bar e ha iniziato a suonare. Ha dondolato la testa e fatto pulsare le mani sulla tastiera mentre la sua band ondeggiava e ballava al suo fianco. Sul pianoforte era appesa la giacca bianca lunga fino al pavimento che il cantante ha indossato al Met Gala.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - All'after-party del Met Gala di Cartier, champagne a fiumi, una jazz band itinerante e tante star pronte a scatenarsi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate In attesa del Met Gala: le onde da sirena di Vittoria Ceretti e gli altri beauty look delle star al party pre-MetDalle mermaid waves di Vittoria Ceretti al liscio ondulato di Georgina Rodriguez passando per le ciglia effetto ventaglio di Laura Harrier e... Il Met Gala 2026 è un capolavoro: tutti i look delle star del tappeto rossoMadonna, Anne Hathaway, Rihanna, Beyoncé, Blake Lively, Kim Kardashian, Katy Perry, Kylie Jenner, Nicole Kidman, Margot Robbie, Julianne Moore: si fa... Argomenti più discussi: Met Gala 2026 after-party, le star osano i jeans, lo stile boudoir e il voile trasparente; Proteste, abiti e opere d’arte: cosa rimarrà del Met Gala 2026; Da Hailey Bieber a Kendall Jenner: i look delle celeb all’after party del Met Gala; Da Zoë Kravitz a Charli XCX, di sera le it-girl puntano sul pizzo.