Al Circolo Uaar un incontro sull' assistenza sessuale per persone disabili

Mercoledì 13 maggio si terrà al Circolo Uaar di Pordenone un incontro dedicato all'assistenza sessuale per persone disabili. L'evento vedrà la partecipazione di diversi relatori e rappresentanti di associazioni. Sarà un momento di confronto tra esperienze concrete e possibili sviluppi futuri su questo tema. La serata si svolgerà in un ambiente aperto e informale, con l'obiettivo di approfondire aspetti legali e pratici collegati all'argomento.

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