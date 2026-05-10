Al Circolo Uaar un incontro sull' assistenza sessuale per persone disabili
Mercoledì 13 maggio si terrà al Circolo Uaar di Pordenone un incontro dedicato all'assistenza sessuale per persone disabili. L'evento vedrà la partecipazione di diversi relatori e rappresentanti di associazioni. Sarà un momento di confronto tra esperienze concrete e possibili sviluppi futuri su questo tema. La serata si svolgerà in un ambiente aperto e informale, con l'obiettivo di approfondire aspetti legali e pratici collegati all'argomento.
Mercoledì 13 maggio nuovo incontro di confronto tra realtà e fantascienza al Circolo Uaar di Pordenone. Come nelle altre occasioni del ciclo "Diritti, ultima frontiera", si partirà dalla visione di un episodio di una nota serie televisiva per poi ascoltare un commento da parte di esperti. Nello.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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