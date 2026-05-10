Dopo l’intervista rilasciata da Romina Power a Francesca Fagnani nel programma Belve, sono proseguite le tensioni tra Al Bano e Romina Power. La figlia della coppia ha parlato pubblicamente in televisione, aggiungendo dettagli che hanno riacceso il confronto tra i due artisti. La situazione resta al centro dell’attenzione, mentre i rapporti tra i due continuano a essere caratterizzati da tensioni e divergenze.

Continuano le tensioni tra Al Bano e Romina Power, iniziate dopo l’intervista che Romina Power ha concesso a Francesca Fagnani nella cornice del programma Belve. Nel corso della chiacchierata su Rai 2, infatti, la cantante si è lasciata andare al dolore per la scomparsa della figlia, sottolineando quanto si sia sentita priva di supporto durante la tragedia che si è consumata a New Orleans nel 1993. Dichiarazione che non è piaciuta ad Al Bano che, ospite a Domenica In, ha raccontato la sua versione dei fatti, sottolineando il suo impegno nel cercare Ylenia, ma anche il fatto di essere stato un pilastro per la famiglia. In questa querelle familiare sono entrati anche i figli dei due e l’ultima a parlare è stata Romina Carrisi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Al Bano e Romina Power, ancora tensioni. La figlia in tv: cosa ha raccontato

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AL BANO ROMPE IL SILENZIO: “QUELLE PAROLE MI HANNO DISTRUTTO”

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