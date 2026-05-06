Negli ultimi giorni si sono susseguite numerose discussioni pubbliche tra Al Bano e Romina Power, alimentate anche da interventi sui social media. La cantante ha ripercorso i momenti legati alla scomparsa di Ylenia Carrisi durante un’intervista televisiva, mentre la figlia Romina Jr. ha deciso di intervenire, confermando alcuni dettagli e chiarendo la propria posizione. La vicenda ha attirato l’attenzione di pubblico e media, creando un intenso dibattito pubblico.

Il confronto mediatico tra Al Bano e Romina Power è proseguito per giorni tra televisione e social, dopo le dichiarazioni della cantante a “Belve” in cui è tornato al centro il tema della scomparsa di Ylenia Carrisi. Alla discussione pubblica ha fatto seguito una replica del cantante a “Domenica In”, con reazioni e commenti che hanno coinvolto anche i figli della coppia. Nel corso dell’intervista a “Domenica In”, Al Bano ha respinto le accuse e ha ricordato pubblicamente la sofferenza legata alla vicenda, sottolineando di aver convissuto con quel dolore negli anni. Le posizioni espresse dai due ex coniugi hanno generato un acceso dibattito, con schieramenti contrapposti tra sostenitori dell’una e dell’altro.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Al Bano e Romina Power…”. I fatti finiscono in pubblico, la figlia Romina Jr. costretta a parlare: “È vero”

Romina Power: «Al Bano e io eravamo come la famiglia nel bosco»

Notizie correlate

“Al Bano e Romina Power…”. I fatti in pubblico, la figlia Romina Jr. intervienePer giorni il nome di Al Bano e Romina Power è rimasto al centro di un acceso dibattito televisivo e social.

Leggi anche: Romina Power: “Mia figlia Ylenia non è morta, dopo Al Bano non mi sono mai più innamorata”

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Domenica In 2025/26 - Al Bano risponde all'intervista di Romina Power a Belve - 03/05/2026 - Video; Al Bano a Domenica In risponde a Romina Power in lacrime: Come fai a dire che non avevi il mio sostegno quando Ylenia è scomparsa e che sono andato via per lavorare? È una pugnalata al cuore; Ylenia ma anche Yari, Cristel e Romina Jr: chi sono e cosa fanno i figli di Al Bano e Romina Power; Al Bano contro Romina Power: Mi ha distrutto. Le lacrime a Domenica In nel ricordo di Ylenia.

Loredana Lecciso difende Al Bano e attacca Romina Power: interviene anche Cristel CarrisiLoredana Lecciso difende Al Bano dopo le parole di Romina Power. Interviene anche Cristel Carrisi con una frecciata social. rumors.it

False segnalazioni su Ylenia Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power| Retroscena choc a La Volta BuonaYlenia Carrisi sparita nel nulla dal 1994: ancora oggi segnalazioni choc da sciacalli, il racconto del giornalista a La Volta Buona. ilsussidiario.net

«Un pugno nell’anima». Non è il titolo di una nuova canzone. È la replica di @albano_official_ alle parole di Romina Power a Belve sulla scomparsa della figlia Ylenia. Lei ha detto che, nel momento più doloroso, cercava «un pilastro» a cui appoggiarsi e non - facebook.com facebook

La compagna del cantante è intervenuta dopo che lui, a Domenica In, ha risposto alle affermazioni della ex moglie Romina Power: «Ciò che più l'ha fatto soffrire è che si sia messo in dubbio il suo essere un bravo padre» x.com