Agnès Varda aveva un’idea del cinema e della vita soprattutto della vita delle donne molto chiara E non esitava a renderla pubblica in parole e immagini

Agnès Varda aveva un’idea precisa del cinema e della vita, in particolare riguardo alla condizione delle donne, che esprimeva apertamente attraverso parole e immagini. Il suo primo ricordo legato al cinema è un film che, per lei, risultò semplicemente «detestabile»: Biancaneve. La regista, nota per il suo stile diretto, faceva conoscere le proprie opinioni senza timore, anche riguardo alle sue prime esperienze cinematografiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Sulla Croisette c’è una sala cinematografica dedicata a lei. Ma l’unica regista che fece parte della Nouvelle Vague aveva esordito come fotografa e allargato i suoi orizzonti all’arte. Suscitando l’ironia di Jean-Luc Godard Il primo ricordo di cinema di Agnès Varda è un film che per lei fu semplicemente «detestabile»: Biancaneve. «Con quella stupida che fa la cameriera ai sette nani» commentava. Ma anche Tutti insieme appassionatamente la rendeva furiosa: «La storia di una governante che si prende cura di quattordici bambini, si sposa e continua a lavorare senza essere pagata».🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Agnès Varda aveva un’idea del cinema e della vita (soprattutto della vita delle donne) molto chiara. E non esitava a renderla pubblica, in parole e immagini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mostra su Agnès Varda al Modernissimo: "Viva Varda! Il cinema è donna"Alla Galleria Modernissimo della Cineteca di Bologna in piazza Re Enzo, la mostra “Viva Varda! Il cinema è donna: un viaggio lungo 1. Agnès Varda e il vento della Nouvelle VagueMarzo nel segno della Nouvelle Vague, uno dei più rivoluzionari movimenti cinematografici, nato in Francia alla fine degli anni Cinquanta, promotore...