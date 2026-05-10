Affari Tuoi la puntata del 10 maggio | Raffaele dalla Puglia vince 30mila euro grazie a un segno del destino
Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa il 10 maggio, un concorrente proveniente dalla Puglia, meteorologo di professione, ha vinto 30mila euro. Durante la trasmissione, la televisione si è accesa da sola in albergo, e un amico gli ha dato un suggerimento che ha portato alla scelta vincente sul finale. La scena si è svolta con il pubblico e i presenti in studio che hanno assistito alla scena.
Raffaele dalla Puglia, meteorologo, vince 30mila euro ad Affari Tuoi grazie a un segno del destino: la tv accesa da sola in albergo e il consiglio di un amico lo guidano al cambio vincente sul finale.🔗 Leggi su Fanpage.it
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