Affari Tuoi la puntata del 10 maggio | Raffaele dalla Puglia vince 30mila euro grazie a un segno del destino

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa il 10 maggio, un concorrente proveniente dalla Puglia, meteorologo di professione, ha vinto 30mila euro. Durante la trasmissione, la televisione si è accesa da sola in albergo, e un amico gli ha dato un suggerimento che ha portato alla scelta vincente sul finale. La scena si è svolta con il pubblico e i presenti in studio che hanno assistito alla scena.

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