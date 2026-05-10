In Italia, il numero di adozioni è in diminuzione, con circa il 70% dei minori coinvolti che presentano bisogni speciali. Le famiglie affrontano crescenti difficoltà legate a profili di fragilità, mentre le tensioni geopolitiche e le crisi internazionali sembrano contribuire a ridurre ulteriormente i percorsi adottivi. Questi fattori si intrecciano in un quadro complesso che interessa il sistema di tutela dei minori e l’accesso alle procedure di adozione.

? Punti chiave Perché le famiglie italiane devono affrontare profili di fragilità sempre maggiori?. Come influiscono le crisi geopolitiche sulla riduzione dei percorsi d'adozione?. Quali sono i tre Paesi che concentrano la metà degli arrivi?. Perché l'attesa per l'abbinamento dura mediamente ben due anni?.? In Breve 70% dei minori presenta disabilità o traumi, contro il 67% del 2024.. Ungheria, India e Colombia concentrano il 50% delle autorizzazioni d'ingresso.. L'iter burocratico dura mediamente 50 mesi, con 24 mesi per l'abbinamento.. Età media dei bambini di 6,8 anni con prevalenza maschile al 53%.. Nel 2025 il numero di minori che ricevono l’autorizzazione per l’ingresso in Italia tramite adozione internazionale è sceso a 664, segnando una flessione rispetto ai 691 casi registrati nel corso dell’anno precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Adozioni in calo: il 70% dei minori ha bisogni speciali

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