Addio ad Aide la centenaria di Alberone
È morta ieri ad Alberone Aide Borgatti, una donna di 107 anni e tre mesi. A aprile 2024 aveva festeggiato il suo compleanno, diventando una delle persone più anziane d’Italia. La sua morte conclude una vita che ha raggiunto un’età molto elevata, dopo aver passato più di un secolo in paese. La notizia è stata comunicata dalle autorità locali.
A 107 anni e tre mesi da un nuovo compleanno, si è spenta ieri Aide Borgatti (foto), la supercentenaria di Alberone che ad aprile 2024 aveva registrato un vero e proprio record. Alla spettacolare età di 106 anni, infatti, era stata protagonista di una delicata operazione al cuore, eseguito all’ Ospedale di Cento, impiantandole un pacemacker mentre lei raccontava della sua vita allo staff che la stava operando. Una donna dal grande coraggio che aveva potuto vedere e vivere oltre un secolo di storia del nostro territorio e che ha salutato con un altro record di età, dimostrando a tutti che la vita riserva tante sorprese. Poco più di un anno fa...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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