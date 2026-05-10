Addio ad Aide la centenaria di Alberone

È morta ieri ad Alberone Aide Borgatti, una donna di 107 anni e tre mesi. A aprile 2024 aveva festeggiato il suo compleanno, diventando una delle persone più anziane d’Italia. La sua morte conclude una vita che ha raggiunto un’età molto elevata, dopo aver passato più di un secolo in paese. La notizia è stata comunicata dalle autorità locali.

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