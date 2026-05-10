Addio a Natale Lanza Amante di viaggi e calcio aveva solo 51 anni

Nel pomeriggio di venerdì è deceduto Natale Lanza, un uomo di 51 anni originario di Messina e residente nel Reggiano da diversi anni. Amante dei viaggi e del calcio, Lanza aveva vissuto in diverse città prima di stabilirsi nella provincia. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici e conoscenti, che lo ricordano per la sua passione e il suo carattere. La famiglia sta organizzando le esequie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Si è spento nel pomeriggio di venerdì Natale Lanza, 51 anni, nato a Messina e da decenni residente nel Reggiano. Una morte che lascia un vuoto profondo nella famiglia e nei tanti amici che, in queste ore, lo stanno ricordando con affetto e commozione. Natale aveva studiato al Nautico, poi a Reggio era stato dipendente Coop. Chi lo ha conosciuto lo descrive come una persona solare, capace di portare leggerezza e sorriso, con una grande passione per i viaggi. La malattia era stata scoperta nel giugno 2025. Da allora aveva affrontato cure e interventi, senza perdere quello spirito combattivo che lo ha accompagnato fino alla fine. "Non si molla mai", era il messaggio che continuava a ripetere.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio a Natale Lanza. Amante di viaggi e calcio aveva solo 51 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Addio a Stefania Varriale di Villa Imperiale: aveva 51 anniNapoli si sveglia con la notizia della morte di Stefania Varriale, 51 anni, titolare di Villa Imperiale, nota struttura per eventi e ricevimenti. Addio a Stefania Varriale, titolare di Villa Imperiale a Marechiaro: aveva 51 anniL'imprenditrice scomparsa a 51 anni, i funerali nella Parrocchia San Vincenzo Pallotti al Corso Europa di Napoli.