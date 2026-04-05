Addio a Stefania Varriale titolare di Villa Imperiale a Marechiaro | aveva 51 anni

È deceduta a 51 anni l’imprenditrice che gestiva Villa Imperiale a Marechiaro. I funerali si sono svolti presso la Parrocchia San Vincenzo Pallotti, situata in Corso Europa a Napoli.

L'imprenditrice scomparsa a 51 anni, i funerali nella Parrocchia San Vincenzo Pallotti al Corso Europa di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Stefania Varriale, 51 anni: addio alla titolare di Villa ImperialeLa città di Napoli è avvolta nel lutto per la scomparsa improvvisa di Stefania Varriale, titolare del rinomato locale Villa Imperiale.

Addio a Stefania Varriale di Villa Imperiale: aveva 51 anniNapoli si sveglia con la notizia della morte di Stefania Varriale, 51 anni, titolare di Villa Imperiale, nota struttura per eventi e ricevimenti.

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