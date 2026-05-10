Addio a Michela Seghetta | Urbisaglia piange la giovane collaboratrice

Urbisaglia si stringe nel dolore per la scomparsa di Michela Seghetta, giovane collaboratrice della scuola di San Ginesio. La donna, nota nel paese, ha combattuto una lunga malattia prima di perdere la vita. La comunità si riunisce per ricordare la sua presenza e il ruolo che ha svolto nel contesto scolastico locale. La sua morte ha suscitato cordoglio tra insegnanti, studenti e cittadini.

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? Punti chiave Chi era la donna che ha segnato la scuola di San Ginesio?. Come ha affrontato la lunga battaglia contro la malattia?. Quali legami profondi univano la scomparsa all'amministrazione comunale?. Dove si svolgeranno le esequie per l'ultimo saluto alla comunità?.? In Breve Ex ragioniera Tartabini Trasporti di Corridonia, collaboratrice scolastica a San Ginesio.. Marito Claudio Alzapiedi e due figli di 20 e 16 anni.. Esequie religiose domenica 10 maggio alle ore 15 presso Abbazia di Chiaravalle di Fiastra.. Sindaco Natalini esprime vicinanza al nipote della defunta, il dipendente Silvio Salvucci.. La comunità di Urbisaglia piange la scomparsa di Michela Seghetta, avvenuta venerdì all’ospedale di Macerata dopo una lunga lotta contro la malattia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Michela Seghetta: Urbisaglia piange la giovane collaboratrice ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Michela Seghetta morta a 49 anni: cordoglio per una giovane mammaUrbisaglia (Macerata), 10 maggio 2026 – Se ne è andata venerdì, in ospedale, la 49enne di Urbisaglia Michela Seghetta. Sarroch piange Cinzia Mallus: addio alla giovane mamma di Edoardo? Cosa scoprirai Come ha reagito la società sportiva alla scomparsa di Cinzia? Chi è l'altra donna scomparsa in questi giorni a Sarroch? Perché la...